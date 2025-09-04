Salus tv n° 35 del 3 settembre 2025

In questo numero: Centonze (Tor Vergata - Neuromed): 'dosaggio Nfl anticipa evoluzione sclerosi multipla'. Da Novartis programma di lettura centralizzata "Ancora natura per il Col di Lana", a tutela di biodiversità e One Health. Ripristinati 150 ettari di foreste danneggiate dalla tempesta Vaia Distrofia muscolare di Duchenne, al via la campagna "Con tutta la forza che ho" A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Educazione alla sessualità, giovani la chiedono. Ma 'inclusiva e personalizzata'. Indagine della Fiss