Salus tv n° 47 del 20 novembre 2024

In questo numero: Stop 'Far West' probiotici, alla Camera convegno e presentazione Pdl A Roma il 54° Congresso della Società italiana di Neurologia Aifa approva rimborsabilità ravulizumab per miastenia gravis Primo congresso “Vivi Porfiria: conoscenza, condivisione e cura”, sabato 23 novembre a Milano E ancora "Prevenzione e vaccini" il focus a Health Innovation Show 2024 Neurologia, assegnato il premio Merck per l’innovazione digitale Farmaceutica: Italia unicum in Europa, ma serve una strategia Life Sciences Convegno a Roma per ridare dignità e valore sociale alla professione sanitaria pubblica ‘Recupera e respira’: 73 mila inalatori raccolti in 360 farmacie del progetto di Chiesi Italia e Federfarma e Fvg