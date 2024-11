Salus tv n° 48 del 27 novembre

In questo numero: Terapie e cultura trasformano la vita dei pazienti con emofilia Approvato in Europa delgocitinib di Leo Pharma per eczema cronico delle mani da moderato a grave Oltre il buio e il silenzio: la Lega del Filo d’Oro celebra i 60 anni di attività Salutequità presenta le ‘Sette leve’ per un Servizio sanitario nazionale equo e sostenibile Giornata mondiale della prematurità, 25.000 le nascite pretermine in Italia, il 96% sopravvive A Roma si fa squadra attorno al diabete con FeSdi Via libera di Aifa a fenfluramina per la sindrome di Lennox - Gastaut Al via campagna social ‘Oltre il labirinto della depressione’ Dal Pnrr iniezione di investimenti e innovazione Neurologia, assegnato il premio Merck per l’innovazione digitale