In questo numero: Aiom fotografa la situazione tumori in Italia: stabile l’incidenza rispetto allo scorso biennio Donazioni per 230 mila euro ad Aisla per sostenere la ricerca sulla Sla Apmarr compie 40 anni, da indagine dati shock su qualità di vita di chi soffre di una malattia reumatologica E ancora Tumori, in libreria “La vita è adesso. Ammalarsi, reagire, vivere” Sex roulette e non solo, i consigli della psicanalista per prevenire il fenomeno