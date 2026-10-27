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Salute: a Firenze il 56esimo Congresso Sin

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27 ottobre 2026 | 11.24
Redazione Adnkronos
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2700 partecipanti, oltre mille contributi, 13 corsi di aggiornamento, sessioni plenarie, workshop e letture magistrali. Il programma della quattro giorni del  56esimo Congresso della Società italiana di neurologia - Sin  è stato ricco e variegato per un confronto scientifico e clinico rivolto a neurologi, neuroscienziati e professionisti della salute. Dalle nuove terapie per le malattie neurodegenerative ai biomarcatori, dall'intelligenza artificiale alla prevenzione, affrontando le trasformazioni della neurologia e le opportunità per migliorare diagnosi, cura e qualità della vita, durante il Congresso è stato presentato un Manifesto unitario in 10 punti, pensato per rafforzare la strategia italiana per la salute del cervello.

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