Salute: a Firenze il 56esimo Congresso Sin

2700 partecipanti, oltre mille contributi, 13 corsi di aggiornamento, sessioni plenarie, workshop e letture magistrali. Il programma della quattro giorni del 56esimo Congresso della Società italiana di neurologia - Sin è stato ricco e variegato per un confronto scientifico e clinico rivolto a neurologi, neuroscienziati e professionisti della salute. Dalle nuove terapie per le malattie neurodegenerative ai biomarcatori, dall'intelligenza artificiale alla prevenzione, affrontando le trasformazioni della neurologia e le opportunità per migliorare diagnosi, cura e qualità della vita, durante il Congresso è stato presentato un Manifesto unitario in 10 punti, pensato per rafforzare la strategia italiana per la salute del cervello.