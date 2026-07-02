Salute: a Roma un incontro sul benessere dei giovani nell'era degli algoritmi

Si è svolto a Roma, al Csa - Centro studi americani, l'incontro del Bridge Health & Science dedicato alla salute mentale dei giovani nell'era degli algoritmi. Al centro del dibattito il rapporto tra giovani, adolescenti, social network, intelligenza artificiale e benessere psicologico. L'evento ha riunito mondo scientifico, istituzioni, famiglie ed esperti della salute per parlare anche di strumenti a supporto di scuola, servizi sanitari e nuclei familiari. Tra i temi trattati, inoltre, anche la costruzione dell'identità digitale e il ruolo degli algoritmi nelle relazioni.