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Salute: Bozzali (Sindem), 'fondamentale la diagnosi precoce nell'Alzheimer'

15 luglio 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
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"Nell'Alzheimer la diagnosi precoce è essenziale, indipendentemente dai trattamenti che si possono mettere in atto. Diagnosi precoce significa riconoscere non solamente una sindrome, ma una vera e propria malattia che è stata ben codificata in termini di meccanismi fisiopatologici e che possiede elementi diagnostici e prognostici abbastanza precisi". Sono le parole di Marco Bozzali, presidente Sindem - Associazione autonoma aderente alla Sin per le demenze, in occasione dell'incontro "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva", ospitato dalla Santa Sede, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana per fare il punto sulle prospettive della presa in carico delle persone con malattia di Alzheimer.

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