Salute: cardiologo Bilato, ‘lipoproteina (a) 6 volte più forte di Ldl su aterosclerosi’

“La lipoproteina (a) è una Ldl, cioè una lipoproteina a bassa densità, come quella che veicola nel nostro corpo il cosiddetto ‘colesterolo cattivo’. A differenza di quest’ultima però, è associata all’apoproteina (a), e questo fa sì che diventi molto proinfiammatoria, proateriosclerotica e protrombotica, assumendo quindi una connotazione patogena importante. In termini di aterosclerosi, la lipoproteina (a) ha una capacità di circa 6 volte superiore rispetto all’Ldl”. Così Claudio Bilato, direttore della Cardiologia degli ospedali dell'Ovest vicentino e professore presso la Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’università di Padova, al media tutorial ‘Non solo colesterolo Ldl: alla scoperta della Lipoproteina (a)’ tenutosi a Milano.