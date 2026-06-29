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Salute: 'Da Quore a Cuore', la campagna di Novartis per rafforzare la prevenzione cardiovascolare secondaria

29 giugno 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
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Rafforzare l'aderenza ai controlli e alle terapie dopo un evento cardiovascolare è l'obiettivo della nuova edizione della campagna "Da Quore a Cuore". L'iniziativa di Novartis richiama l'attenzione sulla prevenzione cardiovascolare secondaria e sull'importanza del follow-up con il cardiologo e del controllo del colesterolo Ldl. Secondo un'indagine promossa da Novartis e realizzata da Iqvia su 309 italiani con ipercolesterolemia e precedente evento cardiovascolare, circa un paziente su tre non segue correttamente controlli e terapie. I comportamenti più frequenti sono la riduzione delle visite, l'interruzione dei controlli o il ricorso al medico solo in presenza di sintomi. Alla base di questo allontanamento dai percorsi di cura non c'è un'unica causa, emergono anche scarsa percezione del rischio residuo e fattori emotivi come ansia, paura e difficoltà organizzative. Il progetto è nato con Muba - Museo dei Bambini Milano e l'artista Chiara Morra, che hanno realizzato una mostra, diffusa nelle cardiologie italiane, che ha coinvolto bambini e famiglie per una riflessione sul significato simbolico del cuore.

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