Salute: 'Da Quore a Cuore', la campagna di Novartis per rafforzare la prevenzione cardiovascolare secondaria

Rafforzare l'aderenza ai controlli e alle terapie dopo un evento cardiovascolare è l'obiettivo della nuova edizione della campagna "Da Quore a Cuore". L'iniziativa di Novartis richiama l'attenzione sulla prevenzione cardiovascolare secondaria e sull'importanza del follow-up con il cardiologo e del controllo del colesterolo Ldl. Secondo un'indagine promossa da Novartis e realizzata da Iqvia su 309 italiani con ipercolesterolemia e precedente evento cardiovascolare, circa un paziente su tre non segue correttamente controlli e terapie. I comportamenti più frequenti sono la riduzione delle visite, l'interruzione dei controlli o il ricorso al medico solo in presenza di sintomi. Alla base di questo allontanamento dai percorsi di cura non c'è un'unica causa, emergono anche scarsa percezione del rischio residuo e fattori emotivi come ansia, paura e difficoltà organizzative. Il progetto è nato con Muba - Museo dei Bambini Milano e l'artista Chiara Morra, che hanno realizzato una mostra, diffusa nelle cardiologie italiane, che ha coinvolto bambini e famiglie per una riflessione sul significato simbolico del cuore.