Salute: Di Silverio (Anaao - Assomed), 'atto medico definisce i contorni (cornice) delle responsabilità'

"Il mondo sanitario è in continuo e rapido cambiamento, anche e soprattutto in termini di ruolo dei professionisti che lo compongono. La definizione di atto medico può aiutare sicuramente i professionisti a capire dove termina la responsabilità del medico e dove comincia, invece, nelle gesta e nella pratica quotidiana di altri professionisti della sanità. Per i pazienti è fondamentale perché finalmente riusciranno a capire chi fa cosa, come e dove si eseguono le cure". Così Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao (Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri) - Assomed (Associazione medici dirigenti), partecipando a Palazzo Montecitorio a Roma, in occasione della presentazione del documento 'Atto medico' e del volume scientifico "Etica ed atto medico: riflessioni e proposte", organizzata dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.