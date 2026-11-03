Salute, Franco (Simg): "Su rsv sensibilizzare cittadinanza e medici di famiglia"

Sull'infezione da virus respiratorio sinciziale "è necessaria una campagna di sensibilizzazione verso la popolazione, ma anche una campagna di informazione e formazione nei confronti dei medici di famiglia. Il medico di famiglia ha modo di informare i propri assistiti su quale possa essere l'impatto dell'infezione e quale possa essere la protezione offerta dalla vaccinazione". Sono le parole di Massimiliano Franco, medico di Medicina generale e Segretario Simg - Società italiana dei medici di medicina generale e delle cure primarie Lombardia, all'incontro organizzato da Gsk a Milano nell'ambito della settimana internazionale di sensibilizzazione sul virus respiratorio sinciziale - Rsv (2-8 novembre).