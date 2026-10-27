Salute: Gasperini (Sin), 'telemedicina preziosa per ridurre distanze e adottare approccio multidisciplinare'

"Stiamo collaborando con le istituzioni, in particolare con Agenas, al fine di poter utilizzare la piattaforma nazionale e attuare la telemedicina. Questo consentirà ai pazienti, anche distanti, di poter essere accolti a livello centrale e, soprattutto, permetterà la comunicazione fra differenti specialisti, secondo l'approccio multidisciplinare. La Sin sta cercando di formare i neurologi in quest'ottica. Nei due anni del progetto formativo Digital Neuro Hub, avviato dalla Sin, in collaborazione con Biogen, circa 80 neurologi hanno già conseguito la certificazione di neurologo digitale". Così Claudio Gasperini, vicepresidente Sin - Società italiana di neurologia, intervenendo nel corso del 56° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), in programma dal 24 al 27 ottobre 2026 a Firenze.