circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: Giammarresi (Komen Italia), 'portiamo prevenzione sul luogo di lavoro'

18 novembre 2025 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Le nostre iniziative aziendali di prevenzione ruotano attorno al progetto 'La Carovana della Prevenzione, fondata nel 2017. Abbiamo delle unità mobili che girano per tutta l'Italia, portando la prevenzione innanzitutto nei luoghi dove arriva con più difficoltà, per poi ampliare il progetto anche alle aziende. Quindi portiamo la prevenzione direttamente sul luogo di lavoro". Lo dichiara Silvia Giammarresi, head corporate fundraising di Komen Italia, intervenuta al panel 'Welfare, cura per la persona e innovazione digitale' tenutosi nel corso della "Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale", in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza