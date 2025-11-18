circle x black
Salute: Gianni (Axa Italia), 'necessario approccio sistemico tra pubblico e privato'

18 novembre 2025 | 10.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le trasformazioni demografiche, sociali ed economiche in atto rendono necessario e urgente un approccio sistemico tra pubblico e privato per i nuovi bisogni di protezione, a partire dalla salute. In questo contesto, il Servizio sanitario Nazionale rappresenta un asset strategico per il Paese, che deve continuare a investire per rendere e mantenere l'accesso alla salute universale e di qualità. Le assicurazioni possono giocare un ruolo fondamentale grazie alla loro expertise sui rischi, alla consapevolezza dell'importanza dell'innovazione e anche della prevenzione, al fine di avere una qualità della vita dei nostri clienti sempre migliore". Lo ha detto Cristiano Gianni, chief Health officer di Axa Italia, in occasione della "Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale", in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma. 

