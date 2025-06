Salute: lenti Icl offrono soluzione affidabile per trattamento difetti visivi

Le lenti intraoculari ICL, impiantate attraverso una procedura additiva e minimamente invasiva, rappresentano oggi, tra le opzioni disponibili, una soluzione affidabile per il trattamento dei difetti visivi. Oltre tre milioni di impianti effettuati nel corso di più di trent’anni e l’approvazione da parte della FDA statunitense e di altri enti regolatori internazionali, rendono le lenti Icl attualmente impiegate anche in contesti ad alta esigenza visiva come quello militare. Ad approfondire il tema, il dr. Lucio Buratto, oculista presso il centro ambrosiano oftalmico e tra i primi in Italia a occuparsi di chirurgia refrattiva.