“Dopo l’infarto è aumentata da parte mia l’attenzione alle analisi del sangue, soprattutto ad alcuni valori che è determinante controllare per chi ha avuto problemi cardiologici come me. È importante ascoltare sempre i medici e i cardiologi perché, passata la paura, si tende a volersi autogestire”. Lo afferma Antonio Rossi, campione olimpico di canoa, partecipando alla campagna Novartis ‘Da quore a cuore’.