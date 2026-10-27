Salute: Lopiano (Sin), 'inquinanti atmosferici possono favorire sviluppo patologie neurologiche'

"Oggi abbiamo prove riguardo il fatto che particelle di piccole dimensioni di alcuni inquinanti atmosferici possono superare la barriera emato-encefalica, raggiungere il cervello e le cellule nervose e dare inizio a processi neuro-patologici come la neuro-infiammazione cronica, alterazioni della trasmissione sinaptica, lo stress ossidativo, la disfunzione dei mitocondri, che possono aumentare la vulnerabilità di un determinato individuo e portarlo allo sviluppo di patologie neurologiche". A riferirlo Leonardo Lopiano, consigliere Sin - Società italiana di neurologia, Professore Ordinario di Neurologia Università di Torino, intervenendo al 56° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), in programma dal 24 al 27 ottobre 2026 a Firenze.