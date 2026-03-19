Salute: miopia, Allamprese (Apmo) 'diagnosi precoce nei bambini per evitare problemi gravi'

"La miopia deve essere diagnosticata il prima possibile, perché una diagnosi precoce permette di intervenire in modo efficace e di evitare che possa diventare un problema più serio in età adulta". Lo ha detto Michele Allamprese, direttore esecutivo di Apmo, l'Associazione pazienti malattie oculari intervenendo all'evento organizzato da EssilorLuxottica a Milano per il lancio della nuova versione di lenti oftalmiche Essilor Stellest, Stellest 2.0, progettate per rallentare la progressione della miopia nei bambini.