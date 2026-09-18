Salute: miopia, diagnosi precoce e innovazione per ridurre la progressione fin da piccoli

La miopia rappresenta una sfida crescente per la salute visiva di bambini e adolescenti. In Italia sono oltre 2 milioni i giovani già miopi: entro il 2050 la condizione potrebbe riguardare il 50% della popolazione mondiale. Una survey condotta da Astraricerche per Hoya Vision Care evidenzia una conoscenza ancora parziale, da parte dei genitori, dei fattori che ne influenzano la progressione. Sulle nuove opportunità e lenti per rallentare lo sviluppo della patologia già nei bambini si è parlato all'incontro con la stampa "Stop miopia: quando l'innovazione cambia il futuro visivo dei giovani", promossa da Hoya Vision Care a Milano.