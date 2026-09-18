circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: miopia, diagnosi precoce e innovazione per ridurre la progressione fin da piccoli

sponsor

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
18 settembre 2026 | 10.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La miopia rappresenta una sfida crescente per la salute visiva di bambini e adolescenti. In Italia sono oltre 2 milioni i giovani già miopi: entro il 2050 la condizione potrebbe riguardare il 50% della popolazione mondiale. Una survey condotta da Astraricerche per Hoya Vision Care evidenzia una conoscenza ancora parziale, da parte dei genitori, dei fattori che ne influenzano la progressione. Sulle nuove opportunità e lenti per rallentare lo sviluppo della patologia già nei bambini si è parlato all'incontro con la stampa "Stop miopia: quando l'innovazione cambia il futuro visivo dei giovani", promossa da Hoya Vision Care a Milano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video
Malika Ayane: "Caso Ed Sheeran? Un artista deve poter scegliere se schierarsi" - Video
Centrosinistra, Boccia (Pd): "Primarie? Saranno una festa, ma prima il programma" - Video
Piero De Luca (Pd): "Pronti ad alternativa di governo a questa destra" - Video
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video
Progetto Civico Italia sbarca in Lombardia, Onorato: "Concretezza e pragmatismo per rispondere ai cittadini" - Video
Festa dell'Unità, il dirigente dei Giovani Dem: "Distruggere il capitalismo, liberarci dal giogo Usa e sionismo" - Video
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo
Impresa di Max Verstappen, vince gara di kart sorpassando 100 avversari - Video
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
Pedopornografia, Lo Voi: "Sgominata organizzazione gestita da italiani con contatti in tutto il mondo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza