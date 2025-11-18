circle x black
Salute: oncologa Carbognin, 'progetto Narr-Arti migliora alleanza terapeutica medico-paziente'

18 novembre 2025 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Il progetto Narr-Arti è attualmente attivo presso il nostro centro ed è dedicato alle pazienti affette da tumore della mammella. Narr-Art mette a disposizione di queste pazienti un diario di medicina narrativa digitalizzata, mediante il quale esse possono raccontare la loro esperienza con la malattia, il loro vissuto, ma anche l'eventuale sviluppo di effetti collaterali di tossicità legati ai trattamenti oncologici. Permette quindi di migliorare l'alleanza terapeutica tra paziente e medico". Lo ha detto Luisa Carbognin, oncologa Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs alla "Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale", in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma.

