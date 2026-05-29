Salute: otorinolaringoiatra Cantone, 'medicina di precisione cruciale in poliposi nasale'

"Viviamo in un'epoca in cui la medicina di precisione è centrale. La feno-tipizzazione, o meglio la feno-endotipizzazione per la poliposi nasale, è essenziale per definire la scelta terapeutica più appropriata e selezionare il paziente corretto". Così Elena Cantone, professoressa di Otorinolaringoiatria all'università della Calabria e direttore dell'Uoc di Otorinolaringoiatria Ospedale Annunziata di Cosenza, al simposio 'La scienza e le opinioni', nell'ambito del Congresso Sio, l'evento annuale organizzato dalla Società italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-facciale (SioeChcf), il principale appuntamento scientifico in Italia dedicato alle patologie di orecchio, naso, gola, fino al 30 maggio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.