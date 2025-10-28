Salute, 'Ottobre rosa in Lidl': prevenzione e screening entrano in azienda

Lidl Italia ribadisce il suo impegno per la cura e la salute della sua popolazione aziendale, composta da oltre 23.000 persone, lanciando il progetto 'La Prevenzione vale davvero' in collaborazione con le associazioni Lilt Milano e Salute Donna Odv. A partire dal mese di ottobre, dedicato alla lotta al tumore al seno, la Catena della Gdo si rivolge a tutte le collaboratrici e i collaboratori per sottolineare l’importanza di prendersi cura della propria salute e pone l’accento sul tema della prevenzione oncologica femminile. L’iniziativa, che si protrarrà fino all’inizio del prossimo anno, si compone di un percorso informativo in formato video pillole e del servizio di screening senologico gratuito in azienda.

"La salute delle nostre persone è una nostra priorità e la prevenzione è l’investimento più importante che possiamo fare nel loro e nel nostro futuro - commenta Alessia Bonifazi responsabile Corporate Affairs di Lidl Italia - Con 'La Prevenzione vale davvero' vogliamo fornire strumenti concreti e sensibilizzare tutto il team di Lidl Italia attraverso un approccio completo che include la salute fisica e il benessere. Ringrazio Lilt Milano e Salute Donna Odv, due eccellenze in questo campo, che ci permettono di offrire accesso a visite specialistiche e contenuti informativi di altissima qualità".

Sui canali di comunicazione interna dell’Insegna, infatti, è iniziata con il mese di ottobre la pubblicazione di una serie di video pillole informative realizzate da Lilt Milano (Lega italiana per la lotta contro i tumori), che affrontano temi chiave come il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione femminile, l’autopalpazione, l’importanza dell’esame mammografico, della visita e dell’ecografia ginecologica. A questa fase divulgativa, si accompagna anche la possibilità, per oltre 1.200 collaboratrici over 25 che si prenoteranno tramite piattaforma dedicata, di svolgere una visita senologica gratuita in orario lavorativo presso la sede centrale dell’Insegna di Arcole (Verona) e nelle 12 sedi regionali con i medici di Salute Donna e di 9 associazioni provinciali di Lilt. Fa da apripista la sede centrale di Lidl Italia ad Arcole, in provincia di Verona, dove un ambulatorio mobile è presente nel parcheggio della struttura da oggi fino al 31 ottobre.

"Oggi sappiamo - spiega Luisa Bruzzolo, direttrice generale di Lilt Milano - che circa il 40% dei tumori può essere evitato adottando sani stili di vita, perciò offrire momenti di sensibilizzazione e controlli di diagnosi precoce significa prendersi cura della salute delle dipendenti oggi e domani, promuovendo consapevolezza e attenzione ai segnali del corpo. Il benessere dei dipendenti è un valore aziendale fondamentale e, di fatto, un investimento vantaggioso per l’intera comunità e per il sistema sanitario". "Da oltre trent’anni Salute Donna Odv è al fianco delle donne con ascolto, sostegno e impegno costante per diffondere la cultura della prevenzione - conclude Anna Mancuso, presidente Salute Donna Odv - Insieme a Lidl Italia vogliamo portare un messaggio di vicinanza e fiducia: prendersi cura di sé non è solo un dovere, ma un gesto di amore verso la propria vita. Portare la salute nei luoghi di lavoro significa rendere la prevenzione accessibile a tutte, trasformando la consapevolezza in forza e la diagnosi precoce in speranza".