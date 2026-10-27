Salute: Padovani (Sin), 'biomarcatori stanno cambiando diagnosi e presa in carico delle malattie neurologiche'

"Il vero cambiamento consiste nel passaggio da una medicina prevalentemente reattiva a una neurologia sempre più proattiva e di precisione, capace non soltanto di diagnosticare una patologia, ma di individuare le caratteristiche biologiche che ne condizionano l'evoluzione e orientare di conseguenza le decisioni terapeutiche". E' quanto affermato da Alessandro Padovani, Past President Sin - Società italiana di neurologia, intervenendo nel corso del 56° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), in programma dal 24 al 27 ottobre 2026 a Firenze.