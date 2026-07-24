Salute: presentata la proposta di legge contro schermi e device sotto i 3 anni

No a smartphone, tablet e altri dispositivi digitali sotto i 3 anni. È la proposta di legge presentata al Senato per proteggere lo sviluppo neurocognitivo, fisico e relazionale dei bambini e delle bambine nei primi 36 mesi di vita, promossa dalla senatrice Simona Malpezzi insieme a Sip-Società italiana di pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia Ets. Il testo prevede anche linee guida nazionali per accompagnare il graduale accesso alla tecnologia nelle fasce d'età successive e il rafforzamento dell'informazione e del sostegno ai genitori, oltre alla formazione dei professionisti sanitari, educativi e sociali e una progressiva de-digitalizzazione dei servizi dedicati alla prima infanzia. L'obiettivo è costruire un sistema di prevenzione che coinvolga famiglie, pediatri, consultori, punti nascita, corsi preparto e servizi per l'infanzia.