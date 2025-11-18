Salute: Rutigliano (Fondazione Msd), 'approccio One health per futuro sostenibile'

"La parole che meglio descrive il legame tra sostenibilità e salute è l'approccio One Health. Le interconnessioni tra la dimensioni umana, animale e ambientale devono essere necessariamente prese in considerazione per costruire un futuro in salute e sostenibile". Lo ha affermato Claudia Rutigliano, coordinatrice scientifica di Fondazione Msd, intervenuta al panel 'One health: la salute integrata di persone, animali e ambiente', alla "Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale", a Palazzo dell'Informazione a Roma.