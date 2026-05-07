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Salute: Uboldi (Opella), 'in gestione del mal di pancia farmacisti partner strategici'

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07 maggio 2026 | 15.01
Redazione Adnkronos
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"Già da anni lavoriamo in collaborazione con i farmacisti perché sono nostri partner strategici anche dal punto di vista scientifico: aiutano a leggere tra i sintomi confusi e complessi del mal di pancia, con gli strumenti giusti, per arrivare al rimedio corretto". Lo ha detto Maria Chiara Uboldi, scientific affairs Head Opella Healthcare Italy, alla presentazione del progetto 'Capire la pancia' nel corso del quale sono stati presentati anche i risultati della survey sugli italiani e il mal di pancia promossa con Sifac – Associazione italiana di farmacia clinica.

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