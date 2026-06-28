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Si corre sul circuito del Red Bull Ring l'ottava prova del Mondiale di F1
Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 28 giugno, si corre il Gp d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. A scattare dalla pole, alle ore 15, sarà il pilota della Mercedes George Russell, davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, con l'altra Freccia d'argento, a seguire Max Verstappen con la Red Bull e le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.
Dove vedere il Gran Premio? Il Gp d'Austria sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e NOW.
La F1 correrà anche nel prossimo fine settimana a Silverstone, sede del Gp d'Inghilterra.