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F1, oggi Gp Austria - Diretta

Si corre sul circuito del Red Bull Ring l'ottava prova del Mondiale di F1

George Russelle e Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
George Russelle e Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
28 giugno 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 28 giugno, si corre il Gp d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. A scattare dalla pole, alle ore 15, sarà il pilota della Mercedes George Russell, davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, con l'altra Freccia d'argento, a seguire Max Verstappen con la Red Bull e le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Dove vedere il Gran Premio? Il Gp d'Austria sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e NOW.

La F1 correrà anche nel prossimo fine settimana a Silverstone, sede del Gp d'Inghilterra.

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f1 gp austria antonelli mercedes ferrari hamilton leclerc russell
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