Salute: Zappia (Sin), 'Congresso Sin importante occasione di scambio scientifico e di incontro'

"Il Congresso della Società italiana di Neurologia - Sin è un'occasione di scambio scientifico, di competenze e di esperienze tra medici, operatori, ricercatori e scienziati, nonchè un'opportunità di contatto tra il mondo della clinica e quello dell'industria del farmaco e dei presidi diagnostici. Crediamo che il Congresso nel corso degli anni diventerà sempre più importante". Sono le parole di Mario Zappia, Presidente Sin - Società italiana di neurologia, in occasione del 56° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), in programma dal 24 al 27 ottobre 2026 a Firenze.