Salute: Zappia (Sin), 'importante distinguere idrocefalo normoteso da forme di parkinsonismo'

"Oggi sappiamo che più del 70% dei pazienti con idrocefalo normoteso presenta un parkinsonismo. È quindi possibile confondere questa condizione dai contorni ancora non chiaramente definiti con un parkinsonismo atipico o altre forme di parkinsonismo. È importante riuscire a distinguerle perché individuare questi pazienti può realmente portare non solo a una reversione della sintomatologia, ma addirittura una vera e propria guarigione". Lo spiega Mario Zappia, Presidente Sin - Società italiana di neurologia, intervenendo al 56° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), in programma dal 24 al 27 ottobre 2026 a Firenze.