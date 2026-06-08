Sanità: Biallo (Ail), 'con patologie ematologiche in Pnc maggiore attenzione a bisogni pazienti'

"Oggi circa il 48-50% delle neoplasie ematologiche si cronicizza e, di conseguenza, le esigenze e i bisogni dei pazienti rispetto al passato sono diversi". Anche per questo "è fondamentale che l'appello di inserire le patologie ematologiche nel Piano nazionale della cronicità venga effettivamente accolto dalle istituzioni. Questo passaggio è fondamentale perché garantisce una maggiore attenzione a tutti quei bisogni che oggi spesso restano inespressi o che non vengono considerati alla stregua di altre necessità". Lo ha detto a Roma Gaetano Biallo, direttore generale Ail - Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, partecipando all'incontro organizzato con Apfiaco- Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza e Salutequità, per chiedere al ministero della Salute e alle istituzioni l'inserimento immediato nel Pnc delle neoplasie ematologiche croniche e della psoriasi.