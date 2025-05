Sanità: Bignami (Siaarti), ‘Ai definisce rischio perioperatorio su singolo paziente’

“All'interno del patient journey”, quindi del percorso del paziente “in anestesia e rianimazione sono moltissime le applicazioni dell’intelligenza artificiale. Un esempio molto importante è la stratificazione del rischio di ogni singolo paziente: passiamo infatti da avere un rischio generico di una complicanza a definire dei rischi personalizzati per ogni singolo paziente”. Lo ha detto Elena Bignami, presidente Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, rappresentante di Siaarti in Fism, Federazione società medico scientifiche italiane, all’Adnkronos Salute, in occasione della ‘Ai Week 2025’, la fiera europea dedicata all’intelligenza artificiale a Rho-Fiera Milano.