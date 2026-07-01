Sanità: Calabrese (Fimmg), 'cronicità in aumento, la sua gestione sarà essenziale'

"Le criticità maggiori percepite dai cittadini rispetto al sistema sanitario nazionale riguardano senza dubbio le liste d'attesa. Anche la gestione della cronicità è un tema essenziale, visto che l'80% delle risorse serve a curare il 40% della popolazione che è affetta da cronicità, un dato che nel prossimo futuro tenderà ad aumentare. Si deve riorganizzare il sistema partendo dall'ascolto dei professionisti, per una riforma del sistema sanitario nazionale che metta sì al centro il paziente, ma in cui i medici possano avere un ruolo nei processi organizzativi". Così Nicola Calabrese, vice segretario nazionale Fimmg - Federazione italiana medici di medicina generale, a Roma alla presentazione del XIV rapporto sulle performance regionali del Sistema sanitario italiano, curato dal Crea Sanità - Centro per la ricerca economica applicata in sanità.