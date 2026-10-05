Sanità: Calò (UniCa), 'la ricerca oggi è sempre più trasversale'

Il ruolo della ricerca e la collaborazione tra diverse discipline sono stati al centro degli interventi della giornata "Fism for people" al T Hotel di Cagliari. A sottolinearlo è Piergiorgio Calò, prorettore delegato alle attività sanitarie dell'Università di Cagliari, che ha evidenziato l'importanza del lavoro comune tra professionisti e gruppi di studio. "È importante unire tutte queste società scientifiche per un unico scopo: cercare di sviluppare la ricerca che oggi è sempre più trasversale, mettendo insieme più aree e più professionisti di diverse provenienze".