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Sanità: Cappellacci (Affari sociali), 'i nuovi Lea sono un passaggio significativo dopo 25 anni'

05 ottobre 2026 | 10.55
Redazione Adnkronos
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La prevenzione e la diagnosi precoce sono al centro della due giorni "Fism for people", in programma al T Hotel e al Parco della Musica di Cagliari. Intervenendo all'apertura dei lavori, Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera, ha richiamato anche l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza. "La prevenzione è un aspetto fondamentale della politica sanitaria. Noi dobbiamo sempre più spingerci verso il 'prima', cioè la prevenzione, la diagnosi precoce, in modo tale da cercare di evitare che le persone si ammalino".

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