Sanità: Chinni (Ucb), 'scenario regolatorio cambi per favorire competitività'

"L'Europa ha perso fortemente competitività, passando da una quota di mercato degli studi clinici dal 39% a un attuale 20%, assistiamo al contempo a una forte crescita della Cina, la cui quota è passata dal 6% a più del 30% attuale. Oggi abbiamo delle opportunità, come il Testo unico della legislazione farmaceutica attualmente in discussione, che credo dovrebbe garantire maggiore prevedibilità all'industria, strutturando un sistema capace di accogliere in maniera più favorevole gli investimenti e la ricerca clinica". Così Federico Chinni, General Manager di Ucb Italia, intervenendo all'evento 'Competitività, investimenti e accesso all'innovazione in sanità: una sfida per l'Europa', tenutosi presso la residenza dell'Ambasciatore del Belgio a Roma, promosso da Ucb in collaborazione con l'Ambasciata del Belgio in Italia.