circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità, Conto annuale: infermieri crescono meno nel pubblico attratti da privato

bms 2 b

Secondo la Ragioneria dello Stato nel 2023 è aumentato il numero di occupati nel Ssn che però perde in un anno quasi 13mila infermieri

Sanità, Conto annuale: infermieri crescono meno nel pubblico attratti da privato
29 agosto 2025 | 17.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Aumenta, complessivamente il personale sanitario impiegato nel settore pubblico, ma la situazione cambia andando ad analizzare nel dettaglio le varie professioni. Nel caso di quelle infermieristiche, infatti, le cifre si muovono in controtendenza rispetto a quelle generali. Lo rivelano i dati diffusi nei giorni scorsi dalla Ragioneria Generale dello Stato, relativi all’anno 2023, del Conto annuale sugli occupati negli Enti appartenenti al Servizio sanitario nazionale.

Nel 2023 si nota una diminuzione, rispetto ai numeri registrati nel 2022, di 12.869 unità di personale infermieristico nel settore pubblico. Si tratta soprattutto di donne (circa 10mila). Numeri in calo che non fanno il paio però con le iscrizioni all'Albo. Nel 2023, infatti, gli iscritti all’Albo restano invariati rispetto al 2022 mentre, nel 2024-25, cresceranno di 6mila unità, come testimoniano i dati raccolti e consultabili nella sezione DataCorner del sito della Fnopi, Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche. In assoluto, il numero di infermieri cresce, ma cala la presenza nel settore pubblico.

Questa tendenza, secondo la Federazione, può essere determinata da una serie di fattori. "Anzitutto, nell’anno 2023 oggetto del Conto annuale - informa una nota - la spinta all'assunzione che aveva caratterizzato gli anni della pandemia (nel corso dei quali era stato necessario aumentare il personale nei vari enti del Ssn) si è progressivamente esaurita". Va poi considerato "l’avvicinamento al picco della gobba pensionistica, in base al quale c’è da immaginare che la maggior parte delle uscite segnalate nel Conto facciano riferimento proprio a pensionamenti di infermieri". Altri due elementi utili a interpretare il calo, infine, sono "i trasferimenti all’estero e la progressiva crescita, certificata anche dai dati dell'ente di previdenza Enpapi, del numero di infermieri che sceglie di praticare la libera professione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Conto annuale Ragioneria Generale dello Stato infermieri Fnopi Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche
Vedi anche
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate
News to go
Allerta maltempo sull'Italia, le regioni colpite
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia
News to go
Scioperi a settembre per treni, aerei e mezzi pubblici: le date
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato
News to go
Influenza, si teme possa essere una delle peggiori degli ultimi anni: perché
Mostra Venezia, videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video
Al Quarticciolo spacciatori e vedette in strada h 24. Le videonews dalla nostra inviata sul posto
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza