Sanità, d'Alba (Federsanità): "Cambiare per garantire principi Ssn"

Il presidente al Forum Risk Management, 'collaborazione pubblico-privato una necessità ma capire dove farla poggiare'

Fabrizio d'Alba
Fabrizio d'Alba
26 novembre 2025 | 16.38
Redazione Adnkronos
"Da questo Forum uscirà forte il concetto che si è in cammino. Ci sono molti attori che vogliono continuare a camminare, avendo una meta ben chiara: garantire che i principi ispiratori del nostro sistema sanitario nazionale siano ancora tutelati, attraverso un cambiamento necessario, perché oggi le condizioni sono diverse da quelle che c'erano quando il Ssn nacque. Pertanto sta a noi la responsabilità, insieme a chi fa politica, di fare in modo che il perseguimento di questi principi sia garantito in una logica di sostenibilità". Lo ha detto Fabrizio d'Alba, direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma e presidente Federsanità nazionale, alla 20esima edizione del Forum Risk Management ad Arezzo.

"Si andrà a tendere in un punto di equilibrio diverso a quello di oggi, perché" la situazione attuale "non si può definire tale - sottolinea d'Alba - La collaborazione pubblico-privato, è una necessità, ma dovremo capire dove farla poggiare". Dovranno essere "principi e regole differenti. Riguardo al tema delle autonomie - aggiunge - c'è da chiedersi se la struttura dell'offerta sanitaria sia ancora da perseguire, perché ha dimostrato, fino a oggi, che a volte non favorisce il perseguimento dell'equità. Questo lo si può fare anche con delle regole nuove, senza distruggere l'impianto normativo e regolatorio, però - conclude - è necessario intervenire".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Forum Risk Management Federsanità Fabrizio d'Alba Sistema sanitario nazionale collaborazione pubblico privato
