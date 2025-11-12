circle x black
Sanità: d'Alba (Federsanità), 'condivisione e responsabilità per Ssn migliore'

12 novembre 2025 | 14.55
Redazione Adnkronos
"L'invito emerso dalla tavola rotonda 'Dove finisce la teoria e inizia la cura, stakeholder a confronto', è che bisogna lavorare insieme, per migliorare il Sistema sanitario nazionale, cercando di superare gli steccati professionali e gli interessi specifici. Ma per questo occorrono strategia, condivisione e un sano senso di responsabilità da parte di tutti". Così Filippo d'Alba, presidente Federsanità e Direttore generale del policlinico Umberto I di Roma, intervenendo al 57esimo Congresso nazionale Sumai-Assoprof, il sindacato degli specialisti ambulatoriali, a Roma dal 9 al 13 novembre.

