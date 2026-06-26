Sanità: Enrichens (Agenas), 'a Cantiere Salute abbiamo condiviso buone pratiche'

"Credo che quella vissuta oggi a Cantiere Salute sia veramente un'esperienza importante che aiuta a mettere a frutto e in relazione tutta una serie di attori che condividono le loro buone pratiche. Questo è stato anche lo spirito attraverso il quale Agenas ha contribuito a costruire il Dm 77/2022", il decreto che riorganizza l'assistenza sanitaria territoriale in Italia, "e, adesso, ad affiancare le Regioni nella messa in pratica di questa pietra miliare per la costruzione del Pnrr". Così Francesco Enrichens, Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, intervenendo oggi al MiCo di Milano all'edizione d'esordio del format di Fondazione The Bridge e Inrete 'Cantiere Salute', che si propone di animare un confronto tra i principali attori del settore al fine di trovare soluzioni concrete alle sfide della sanità pubblica e di approfondire il legame tra medicina, territorio e innovazione.