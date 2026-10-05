Sanità: Gesualdo (Fism), 'la gente partecipa agli screening, questo ci spinge ad andare avanti'

Portare la prevenzione più vicino alle persone, attraverso l'informazione e gli screening gratuiti. È l'obiettivo di "Fism for people – Facciamo germogliare la prevenzione", l'iniziativa della Federazione delle società medico-scientifiche italiane che oggi e domani fa tappa a Cagliari. Presentando il progetto al T Hotel, il presidente Fism Gesualdo Loreto ha annunciato anche il Villaggio della Salute al Parco della Musica. "Stiamo seminando. Seminiamo semi che vorremmo coltivare, fare germogliare per portare la prevenzione verso il cittadino".