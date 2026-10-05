circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità: Gesualdo (Fism), 'la gente partecipa agli screening, questo ci spinge ad andare avanti'

05 ottobre 2026 | 10.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Portare la prevenzione più vicino alle persone, attraverso l'informazione e gli screening gratuiti. È l'obiettivo di "Fism for people – Facciamo germogliare la prevenzione", l'iniziativa della Federazione delle società medico-scientifiche italiane che oggi e domani fa tappa a Cagliari. Presentando il progetto al T Hotel, il presidente Fism Gesualdo Loreto ha annunciato anche il Villaggio della Salute al Parco della Musica. "Stiamo seminando. Seminiamo semi che vorremmo coltivare, fare germogliare per portare la prevenzione verso il cittadino".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Cucinelli: "Tra social e tecnologia abbiamo dimenticato il valore dell'umano" - Video
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza