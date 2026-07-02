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Sanità: le sfide del Ssn e le potenzialità dell'innovazione al centro di Cantiere Salute

02 luglio 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
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Oltre 4,5 milioni di italiani rinunciano a visite, esami e cure a causa delle lunghe liste d'attesa. Al centro della prima edizione del format di Fondazione The Bridge e Inrete 'Cantiere Salute', organizzato al MiCo di Milano, la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, tra invecchiamento della popolazione, aumento delle patologie croniche e necessità di rafforzare la medicina territoriale. Istituzioni ed esperti vedono nell'innovazione tecnologica, nella digitalizzazione, nella telemedicina e nei nuovi modelli di presa in carico le leve per migliorare l'accessibilità ai servizi sanitari e la continuità assistenziale.

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