Sanità: le sfide del Ssn e le potenzialità dell'innovazione al centro di Cantiere Salute

Oltre 4,5 milioni di italiani rinunciano a visite, esami e cure a causa delle lunghe liste d'attesa. Al centro della prima edizione del format di Fondazione The Bridge e Inrete 'Cantiere Salute', organizzato al MiCo di Milano, la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, tra invecchiamento della popolazione, aumento delle patologie croniche e necessità di rafforzare la medicina territoriale. Istituzioni ed esperti vedono nell'innovazione tecnologica, nella digitalizzazione, nella telemedicina e nei nuovi modelli di presa in carico le leve per migliorare l'accessibilità ai servizi sanitari e la continuità assistenziale.