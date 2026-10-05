Sanità: Macrì (Fism), 'rendiamo accessibile a tutti i risultati della ricerca'

Innovazione ed equità nell'accesso alle cure sono tra i temi affrontati a Cagliari durante "Fism for people – Facciamo germogliare la prevenzione", la due giorni organizzata dalla Federazione delle società medico-scientifiche italiane. A margine dell'incontro al T Hotel, il segretario nazionale Fism Francesco Macrì ha sottolineato l'importanza di rendere accessibili a tutti i risultati della ricerca. "L'innovazione non deve restare un discorso elitario senza un risultato pratico. Il risultato pratico che è indispensabile è che l'innovazione si traduca in vantaggi per la salute del paziente".