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Sanità: Macrì (Fism), 'rendiamo accessibile a tutti i risultati della ricerca'

05 ottobre 2026 | 10.55
Redazione Adnkronos
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Innovazione ed equità nell'accesso alle cure sono tra i temi affrontati a Cagliari durante "Fism for people – Facciamo germogliare la prevenzione", la due giorni organizzata dalla Federazione delle società medico-scientifiche italiane. A margine dell'incontro al T Hotel, il segretario nazionale Fism Francesco Macrì ha sottolineato l'importanza di rendere accessibili a tutti i risultati della ricerca. "L'innovazione non deve restare un discorso elitario senza un risultato pratico. Il risultato pratico che è indispensabile è che l'innovazione si traduca in vantaggi per la salute del paziente".

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