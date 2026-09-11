Sanità: Magi (Omceo Roma), 'definire l'atto medico per delineare competenze in lavoro multidisciplinare'

"Se una volta le professioni sanitarie erano solo medico e infermiere, oggi siamo arrivati ad averne addirittura 32. In Parlamento si sta discutendo su come regolamentare le professioni sanitarie e questo documento", dal titolo 'Atto medico', "può essere un ausilio per creare un'equipe sanitaria capace di lavorare insieme in modo armonioso in funzione del paziente". Così Antonio Magi, presidente Omceo (Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri) di Roma e Provincia e segretario generale Sumai Assoprof (Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria), intervenendo a Palazzo Montecitorio in occasione della presentazione del documento e del volume scientifico dal titolo 'Etica ed atto medico: riflessioni e proposte', organizzata dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma.