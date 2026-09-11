circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità: Magi (Omceo Roma), 'definire l'atto medico per delineare competenze in lavoro multidisciplinare'

sponsor

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
11 settembre 2026 | 14.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Se una volta le professioni sanitarie erano solo medico e infermiere, oggi siamo arrivati ad averne addirittura 32. In Parlamento si sta discutendo su come regolamentare le professioni sanitarie e questo documento", dal titolo 'Atto medico', "può essere un ausilio per creare un'equipe sanitaria capace di lavorare insieme in modo armonioso in funzione del paziente". Così Antonio Magi, presidente Omceo (Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri) di Roma e Provincia e segretario generale Sumai Assoprof (Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria), intervenendo a Palazzo Montecitorio in occasione della presentazione del documento e del volume scientifico dal titolo 'Etica ed atto medico: riflessioni e proposte', organizzata dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video
Venezia 83, il regista Carrozzini: "L'Ai nel cinema sì, ma non deve sostituire gli attori" - Video
Ue, calano attraversamenti irregolari: 35% in meno
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video
News to go
Assegno unico, anche nel 2027 sarà adeguato all'inflazione
Venezia 83: da Achille Lauro a Fiorello, red carpet 'all star' per Renzo Rosso - Video
Emergenza sangue, Marco Liorni alla raccolta Avis-Adnkronos: "Atto di altruismo" - Video
Gösta, il cocker narcolettico che all'improvviso cade addormentato - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla nona giornata - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza