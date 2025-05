Sanità, Mangiacavalli (Fnopi): "Aiutare giovani a scoprire vera essenza professione"

“Il tema della carenza infermieristica sta diventando il tema del Paese. Più che solo di carenza, io parlerei di questione infermieristica perché tocca più livelli e più istituzioni”. E’ necessario “fare in modo che i 25mila giovani che ogni anno scelgono di fare il corso di laurea in Infermieristica vengano anche aiutati a scoprire la vera essenza di questa professione”. Così Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi, Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche, all’evento di presentazione del primo rapporto sulle professioni infermieristiche, svoltosi a Roma in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere.