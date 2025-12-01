Sanità: Mangiacavalli (Fnopi), 'assistente infermiere figura integrativa, non sostitutiva'

"Come Federazione nazionale siamo al lavoro con Agenas, Regioni e ministero per definire un piano strategico che accompagni l'introduzione dell'assistente infermiere - una figura integrativa e non sostitutiva - in maniera uniforme in tutto il Paese". Lo ha dettoBarbara Mangiacavalli, presidente Fnopi- Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche al Forum Risk Management di Arezzo, intervenendo al panel 'Un nuovo sistema sanitario. La riforma in cammino' organizzato dalla Federazione.