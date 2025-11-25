circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità, Mantoan: "Al Forum Risk Management analisi dei problemi attuali per affrontarli"

Tra i temi 'rinuncia alle cure di 5 mln di italiani, liste d'attesa e finanziamento del Ssn'

Sanità, Mantoan:
25 novembre 2025 | 13.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"All'interno del panel di inaugurazione di questa 20esima edizione faremo una disamina dei problemi attuali della sanità e come potrebbero essere affrontati, se con una riforma strutturale del sistema sanitario o se, invece, è possibile mantenere l'attuale sistema con dei correttivi". Così Domenico Mantoan, amministratore delegato dell'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda e consigliere del ministro, alla XX edizione del Forum Risk Management in corso fino al 27 novembre ad Arezzo.

Per 4 giorni la sanità italiana si è data appuntamento per discutere e proporre soluzioni innovative per l'intero sistema salute. "Oggi il tema fondamentale è l'abbandono" delle cure "di 5 milioni di italiani, ma anche il tema delle liste di attesa e il finanziamento del sistema sanitario. Questi saranno i temi di discussione in questi giorni", sottolinea Mantoan.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Forum Risk Management Domenico Mantoan Ospedale Pederzoli
Vedi anche
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza