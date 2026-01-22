circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità, Marino (Unindustria): "Aderiamo a conferenza stampa Uap del 28 gennaio"

Luca Marino, Vicepresidente della sezione sanità di Unindustria
Luca Marino, Vicepresidente della sezione sanità di Unindustria
22 gennaio 2026 | 18.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Sezione Sanità di Unindustria aderisce con convinzione alla conferenza stampa dell’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata (UAP) che si terrà il prossimo 28 gennaio presso la Clubhouse di piazza di Montecitorio.

“Insieme a tutte le principali associazioni di categoria del comparto della sanità privata a livello nazionale riunite sotto la sigla Uap saremo presenti il 28 per rappresentare in modo unito e compatto le criticità e per affrontare e chiarire temi di grande rilevanza per i cittadini e per l’intero sistema sanitario.” dichiara Luca Marino Vicepresidente della sezione sanità di Unindustria. “Nel corso dell’incontro verranno illustrati, in particolare, i problemi legati alle tariffe, il ruolo e lo sviluppo delle farmacie dei servizi e le ricadute di tali questioni sulla qualità delle cure garantite alla popolazione. Sarà inoltre posto l’accento sul tema della sicurezza delle prestazioni sanitarie, oggi messa a rischio dall’erogazione di servizi in assenza di controlli adeguati e di requisiti omogenei su tutto il territorio. Le associazioni evidenzieranno come sia indispensabile garantire che le regole per l’erogazione dei servizi sanitari siano uguali per tutti, a tutela dei cittadini, della qualità delle cure e della corretta concorrenza tra operatori. Non possono esistere scorciatoie o modelli differenziati che producano disparità di trattamento e abbassamento degli standard assistenziali”.

L’obiettivo della conferenza stampa è fornire un’informazione corretta e trasparente alla cittadinanza, evidenziando le criticità che il settore sta attraversando e le possibili soluzioni per tutelare l’accesso alle prestazioni sanitarie, la sostenibilità del sistema e l’elevato livello di assistenza. La Sezione Sanità di Unindustria conferma il proprio impegno a collaborare con le istituzioni e con tutte le realtà del comparto per individuare percorsi condivisi che mettano al centro i bisogni dei cittadini, la sicurezza delle prestazioni e la valorizzazione del sistema della sanità privata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanità privata tariffe farmacie dei servizi sicurezza delle prestazioni sanitarie
Vedi anche
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza