“Siamo una delle popolazioni più vecchie al mondo, per questo dobbiamo mettere al centro ricerca e innovazione. Il ruolo di Regione Lombardia è coinvolgere tutti gli stakeholder: le aziende, le fondazioni, le associazioni e i pazienti in un percorso che guarda alla sostenibilità sociale”. Sono le parole di Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, in occasione dell’evento ‘Connessioni. The Life Show’ organizzato per l’inaugurazione della nuova sede di Ipsen.