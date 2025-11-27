circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità: Monti (MS), 'importante riportare l'anziano al centro'

27 novembre 2025 | 07.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Valorizzare e dare maggiore dignità all'anziano può dare molto sia ai giovani in termini di esperienza e di capacità sia a loro stessi, poiché un impegno costruttivo verso dei progetti validi, inevitabilmente ripone l'anziano in un ruolo di punto di riferimento, come accadeva 30, 40, 50 anni fa, perché oggi i nostri anziani soffrono soprattutto questo aspetto, in un mondo che corre veloce, che li pone un po' ai margini. Pertanto, riportare l'anziano al centro, come protagonista, dal punto di vista psicofisico è un aspetto favorevole". Lo spiega Carlo Monti, capo della segreteria tecnica del ministero della Salute, in occasione della ventesima edizione del Forum Risk Management, in corso fino al 27 novembre ad Arezzo. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza