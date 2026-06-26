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Sanità: Monti (Regione Lombardia e Aifa), 'conciliare ospedali di eccellenza e gestione territoriale'

26 giugno 2026 | 17.22
Redazione Adnkronos
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"Collegare ospedali e territorio rimane una priorità fondamentale soprattutto a Milano e nelle grandi città, che hanno necessità di trovare l'interscambio tra ospedali di eccellenza e la presa in carico e la gestione ordinaria e della cronicità sul territorio". Sono le parole di Emanuele Monti, presidente Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia, Regione Lombardia ed Executive board member Aifa - Agenzia italiana del farmaco, in occasione della prima edizione di 'Cantiere Salute', il format di Fondazione The Bridge e Inrete che riunisce i principali attori del settore per individuare soluzioni concrete alle criticità della sanità pubblica e approfondire il legame tra medicina, territorio e innovazione.

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